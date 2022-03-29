Vestel, IDA Awards'da 11 ödül kazandı

Vestel, ‘Tasarımın Nobeli' olarak anılan ABD Merkezli IDA Awards'da (International Design Awards) 11 ödül kazandı. Şirket, yarışma kapsamında yer alan 3 bin 300 markalık listede en çok ödül alan 11'inci marka oldu.

Vestel, ABD merkezli IDA Awards kapsamında bu yıl 11 ödül almaya hak kazandı. Organizasyonun 15'inci yılında geçmişten bu yana en çok ödül alan ilk 15 marka arasına adını 11'inci sıradan yazdıran şirket, aynı zamanda organizasyonda kendi alanında en çok ödül alan Türk markası unvanını aldı.

“Sadece teknolojimizle değil, tasarımlarımızla da başarımızı ortaya koyuyoruz”

Bir teknoloji şirketi olarak dünyanın dört bir yanına ürünlerini ulaştırdıklarını belirten Vestel CEO'su Turan Erdoğan, “Ar-Ge vizyonumuz ve üretim gücümüz sayesinde ileri teknoloji üretiyor ve bu teknolojiyi dünyanın dört bir yanına ulaştırıyoruz. Ancak iddiamız yalnızca teknoloji üretiminde değil. Türk tasarımlarının uluslararası arenada adından söz ettirmesi için sorumluluk alıyoruz. Akıllı teknolojiye sahip tasarımlarımız küresel ölçekte prestijli organizasyonlarda dünya devi rakiplerini geride bırakıyor. Son olarak IDA Awards'da 11 ödül almaya hak kazandık. Bu başarının ülkemiz açısından gurur tablosu olduğuna inanıyorum. Bu başarıyı sürdürülebilir kılmak için çalışmalarımızın kapsamını genişleteceğiz” ifadelerini kullandı.

IDA Awards kapsamında Vestel Elektronik Endüstriyel Tasarım ekibi televizyon, elektrikli araç şarj cihazları, elektrikli süpürge gibi 5 farklı tasarımı ile 6 ödül alırken, UX Group ise 5 farklı tasarımıyla ödüle layık görüldü. Ionia elektrikli bisiklet şarj mobil uygulaması, Vestel Smart Center uygulaması, VFit+ Mobil uygulamasıyla 4 ödül, Vestel Evin Aklı Mobil Uygulaması ve EVC05 Şarj cihaz ekran arayüzü tasarımlarıyla 5 mansiyon kazandı. Vestel Beyaz Eşya ise Sharp kurutma makinesi ile 1 ödül alırken, Sharp markalı çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, ankastre fırın ve indüksiyon ocak ürünleri ile 5 mansiyon ödül aldı.