Vestel mağaza sayısını artırıyor

Teknoloji markası Vestel, İstanbul'da 3 yeni mağaza daha açtı.

Türkiye'nin 81 ilinde tüketicisine ulaşan Vestel, yeni mağaza açılışları ile büyümesini sürdürdü. Yeni açılan mağazalarla birlikte marka, Türkiye genelinde 150 ekspres mağazaya ulaşıldığını duyurdu. Eyüp- Kemerburgaz, Sarıyer- İstinye ve Kağıthane - Hamidiye'de yeni açılan Vestel Ekspres mağazalarında açılışa özel tüm ürünlerde yüzde 10 indirim uygulanırken tüketiciler Vestel'in Kasım ayına özel kampanyalarından da faydalanabilecek.

55 metrekarelik Vestel Ekspres'lerde tüketiciler satışların büyük kısmının yapıldığı dijital ekranlardan tüm ürünlerin özelliklerine ve karşılaştırmalarına ulaşabiliyor. Vestel Ekspres mağazaları, müşteriye istediği ürünü anında bulma ve hızlı karşılaştırma imkanı tanıyor. Ayrıca Vestel Ekspres sayesinde müşteriler aynı gün teslimat ve montaj hizmetine ulaşıyor.