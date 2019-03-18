Vestel müşteri memnuniyetinde 6 yıldır birinci

C.E. Awards 2019'da Diamond ödülünün sahibi oldu.

Vestel Müşteri Hizmetleri, Türkiye'nin en yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan markalarının belirlendiği ŞikayetVar A.C.E Awards 2019'da Beyaz Eşya, Elektronik ve Akıllı Telefon kategorilerinde ‘Diamond' ödülün sahibi oldu. yapılan şirket açıklamasına göre Vestel, ‘Türkiye'de hangi markalar müşteri memnuniyetine çok önem veriyor ve gelen şikâyetlerini iyi yönetiyor' sorularının yanıt bulduğu bu platformda 6 yıldır birinciliğini koruyor.

3.8 milyon üyesi bulunan platform tüketici davranışlarını ve marka tercihlerini etkileyen önemli bir referans sitesi. Aylık 8.5 milyon tekil kullanıcının satın alma yapmadan önce başvurduğu platformda Vestel, müşterilerine satış öncesi ve sonrası verdiği destekle platformun en başarılı markası oldu.