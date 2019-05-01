Vestel Savunma yeni teknolojileri ile IDEF 2019'da

Vestel Savunma, yeni kabiliyetler kazandırılmış KARAYEL-SU insansız hava aracı ve yakıt pili teknolojileri ile IDEF 2019'da sergileniyor. Vestel CEO'su Turan Erdoğan, "Yakıt pili teknolojileri ve İHA'lara odaklanan VESTEL Savunma, ülkemizin savunma sanayindeki dışa bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor. IDEF 2019'da sergilediğimiz teknolojiler doğru yolda gittiğimizi gösteriyor" dedi.

Vestel Savunma, Türk savunma sanayiinin en önemli fuarlarından olan 14'üncü IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda yeni kabiliyetler eklediği KARAYEL-SU İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) ve yakıt pili teknolojilerini sergiledi. Kurulduğu günden bu yana, yakıt pili teknolojisi alanında yaklaşık 30 milyon dolarlık bir yatırım yapan şirket, IDEF 2019'da bu alanda ulaştığı son noktayı sergiliyor. Geride bıraktığı pek çok başarılı AR-GE projesi ve üniversite sanayi iş birliği çalışmaları sayesinde, bu alanda ürünler de ortaya koyan Vestel Savunma, PEM (Proton Exchange Membrane) tipi yakıt pili teknolojileri konusundaki kabiliyetleri ile öne çıktığı belirtildi.

"Vestel Savunma, AR-GE çalışmaları ile ülkemizin savunma sanayinde dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyor"

IDEF 2019 ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Vestel CEO'su Turan Erdoğan, "Vestel Savunma hidrojen ve yakıt pili teknolojileri ve insansız hava araçları tasarlama, üretme ve geliştirme amacıyla kurulan bir şirket. Tüm faaliyetlerinde bu hedeflere odaklanan Vestel Savunma, AR-GE çalışmaları ile ülkemizin savunma sanayinde dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Bu yıl sergilediğimiz ürünlerimiz bu hedefe doğru ilerlediğimizi gösteriyor. Yakıt pilleri alanında ise temel teknolojiye hakim olan, bu alandaki sorunların çözümlerini bilen, bu ürünleri seri olarak üretebilen ve de konuya askeri bir bakış açısı ile bakabilen Türkiye'de başka bir firma yok. Bu fuarda sergilediğimiz teknolojilerimizle bu alanda da iddiamızı gösteriyoruz" dedi.