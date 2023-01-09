Vestel, sürdürülebilir geleceğin teknolojilerini CES Fuarı'nda tanıttı

Türkiye'nin önde gelen teknoloji markalarından Vestel, bir kez daha Las Vegas'ta Consumer Electronics Association tarafından düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından CES'e katıldı.

Vestel, Las Vegas'ta düzenlenen CES Fuarı'nda 350 metrekarelik standında sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunan ve hayatı kolaylaştıran teknolojilerini dünya pazarlarına tanıttı. Yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen teknoloji markalarının yer aldığı fuarda markanın e-mobilite vizyonu, her ölçekte elektronik üretim hizmeti sunduğu otomotiv uygulamaları, herkes için akıllı hayat perspektifi, sektöre öncülük ettiği elektrikli araç şarj çözümleri ve hayatı kolaylaştıran ürünleri büyük ilgi gördü.

Fuarda, yapay zeka, IoT ve big data alanlarındaki başarılı çalışmalarıyla dünyanın dev üreticilerinin yer aldığı Home Connectivity Alliance'ın (HCA) etkinliğine katılan Vestel CEO'su Turan Erdoğan, CES gibi dünyanın teknoloji devlerini buluşturan bir fuarda Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşadıklarını kaydederek, şunları söyledi, “Şirket olarak, deneyimimiz, vizyonumuz, entelektüel gücümüz ve teknolojik yetkinliklerimizle küresel bir oyuncu olarak varlığımızı pekiştirmeye; sürdürülebilir kârlılığa, verimliliğe ve tasarrufa odaklanarak daha iyi ve yaşanabilir bir dünyaya daha fazla katkı sunmaya devam ediyoruz. Küresel bir teknoloji şirketi olma vizyonumuzu, HCA gibi platformlar ve CES gibi dünya genelinde teknolojiye yön veren organizasyonlar ile güçlendiriyoruz.”

“Akıllı şehir ve akıllı ev sistemleriyle pazardaki güçlü oyunculardan biriyiz”

Markanın nesnelerin interneti konusundaki etki alanını ürün, dijital hizmet, iş birlikleri ve organizasyon katılımları ile genişletmeye devam ettiğini aktaran Erdoğan, “Yapay zeka yazılımları ve IoT konusundaki yetkinliklerimizle geliştirdiğimiz akıllı şehir ve akıllı ev sistemleriyle pazardaki güçlü oyunculardan biri olarak IoT alanında standartların oluşması için de sorumluluk almayı sürdürüyoruz. Bu yolculukta HCA yönetim kurulu üyeliğimiz bize önemli katkılar sağlıyor. Birlikte çalışabilirlik, akıllı ve bağlantılı bir yaşam deneyiminin temel değerlerinden biridir. Bu nedenle diğer şirketlerle iş birliği yapıyor ve IFTTT ekosisteminde senaryolar hayata geçiriyoruz. Ayrıca, uzun ömürlü ev aletleri sektöründe lider diğer markalarla birlikte çalışabilirlik ve enerji tasarrufu çözümleri sunmak için Home Connectivity Alliance Yönetim Kurulu'na katıldık. Herkes için daha akıllı yaşam perspektifiyle tüketicilerimize ve iş ortaklarımıza benzersiz deneyimler yaşatmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Akıllı hayat deneyimi sunan Veezy uygulamasını HCA ekosistemine entegre etmenin mutluluğunu da yaşadıklarını sözlerine ekleyen Erdoğan, “Her akıllı ürün ve dijital hizmeti, son kullanıcılara kusursuz bir akıllı ev deneyimi sunmak için geliştiriyoruz. Akıllı televizyonlarla başlayan yolculuğumuzda şimdi akıllı beyaz eşyalar ve onlara eşlik eden dijital hizmetleri de en son teknolojiyle sunuyoruz. Ayrıca, birinci önceliğimiz olan siber güvenlik konusunda sektör lideri girişimlere ve gelişmelere yakın olmak için de Connectivity Standards Alliance'a (CSA) katıldık” diye konuştu.

“Sürdürülebilirlik farkındalıkla başlar”

Bağlantılı cihazlar tüketiciler için yeni bir olasılıklar dünyasının kapılarını açıyor. Sürdürülebilirliğin farkındalıkla başladığının da altını çizen Turan Erdoğan, bu bakış açısıyla bağlantılı cihazlarla tüketicilere daha önce hiç olmadığı kadar enerji ve su tüketimi içgörülerini sunabildiklerini, ayrıca enerji tasarrufuna katkıda bulunan uzun ömürlü ürünlere odaklandıklarını söyledi.

Sergilenen ürünler hakkında şu bilgiler verildi:

Kişiye özel batarya çözümleri

CES Fuarı'nda son teknoloji ürünlerini gözler önüne seren şirket, yedek akü tasarımını, çeşitli tiplerde e-bisiklet akülerini ve akü şarj cihazı çözümlerini sergiledi. Kişiye özel batarya çözümleri sunan şirket, Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdiği tıbbi cihazlar, ev aletleri, elektrikli araçlar ve telekom endüstrisi için Li-Ion batarya paketleri sunuyor. Şirket, mobilitenin büyümesi için kritik öneme sahip olan yüksek kaliteli e-bisiklet akülerine yönelik artan talebi karşılamak için de bisiklet endüstrisindeki iş ortaklarına EN50604-1 sertifikalı üst düzey akü çözümleri geliştiriyor.

Enerji Depolama Sistemleri pazarına da giren şirket, telekom sektöründe kullanılan lityum iyon yedek depolama bataryalarının seri üretimine 2023 yılında başlayacak. Zorlu sıcaklıklarda çalışabilmesi için akıllı bir ısıtıcı ile tasarlanan ürün, daha kolay servis için uzaktan kumandanın yanı sıra hırsızlık önleyici GPRS modülü ile birlikte geliyor.

Araç içi eğlence ve bilgi ekranlarını bir araya getiriyor

Vestel, CES'te iki araç içi ekran çözümünü ve elektronik üretim hizmetlerini de sergiledi. Vestel'in tüm araç içi ekran çözümleri, müşterilerin ihtiyaçlarına göre farklı uygulama ve yazılım çözümleriyle kullanıcılara sunulabiliyor. Araç içi ekran çözümleri, telematik, elektronik kontrol üniteleri tasarlayıp üretebiliyor ve çeşitli uygulamalar için elektronik üretim hizmetleri sunuyor. Bu ürünlerde tüm mekanik ve elektronik bileşenleri, gerekli yazılım çözümleri ve ekranlarda kullanılan arayüzlerin tasarımları Vestel mühendisleri tarafından yapılıyor. Hem sürücüler hem de yolcular için en iyi kullanıcı deneyimini sağlamak amacıyla kullanıcılara daha geniş bir ekran deneyimi sunan ilk kokpit çözümünü sunan Vestel, araç içi eğlence ve bilgi ekranlarını bir araya getiriyor.

Kullanıcılar araç içi ekranlardan Veezy ile evdeki klimayı çalıştırabiliyor, en yakın elektrik şarj istasyonunun nerede olduğunu kontrol edebiliyor. Vestel, ikinci kokpit çözümünde ise, çığır açan dijital cluster ve bilgi-eğlence ekranı ile birleştirilmiş 3D Artırılmış gerçeklik HUD sistemini sunuyor.

En iyi pişirme deneyimi

Şirket, CES'te sergilediği Be A Chef dijital servisi ile de kullanıcılara ünlü şefler tarafından hazırlanan tarifler ve ipuçları ile şef gibi yemek yapma fırsatı sunuyor. Be A Chef'in arkasında çalışan adım adım pişirme algoritması sayesinde tüketicilere şeflerin mutfaklarında kullandıkları pişirme teknikleri sunularak en iyi pişirme deneyimi yaşatılıyor.

Şirketin bağlantılı ürünleri, tüketicileri manuel olarak kontrol edilen fiziksel ürünleri kullanmanın sınırlamalarına bağlamadan yeni olasılıklar dünyasının kapılarını aralıyor. Yıkayıcı grubu akıllı ürünler için İndir ve Kullan dijital hizmeti ile son kullanıcılara ürün kontrol panelinde verilenlerden daha fazla programa erişim imkanı sunan şirket, akıllı çamaşır makinesi ve akıllı çamaşır kurutma makinesi After Wash dijital servisleri ile de son kullanıcılar için birbirine bağlanabilirliğin keyfini yaşatıyor. Kullanıcılar, çamaşır makinesi programı bittikten sonra, VeeZy uygulaması ile o yük için en uygun çamaşır kurutma makinesi programını görebiliyor.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri ile de imzaladığı lisans anlaşmalarıyla EVC ürünlerini dünyanın 158 ülkesine ulaştırıyor. Yenilikçi çözümleriyle EVC pazarındaki gücünü kanıtlayan Vestel, son ürünlerini CES Fuarı'nda sergiledi.

EVC04 - AC Serisi

UL sertifikalı Vestel EVC04 serisi, OCPP aracılığıyla tüm uzaktan yönetim işlevlerine uyacak şekilde LTE, Wi-Fi, Ethernet ve RS485 dahil olmak üzere en iyi bağlantı seçenekleri sunuyor. Ayarlanabilir güç kontrolü, kurulum sahasında özelleştirilmiş güç ayarını desteklemek için esneklik sağlıyor. Üründeki Dinamik Yük Yönetimi ise elektrik şebekesinin güç sapmalarını dengelemeye yardımcı oluyor ve sürekli olarak sorunsuz ve kesintisiz şarj sağlıyor.

EVC05 - AC Serisi

Vestel EVC05 serisi, ayarlanabilir çift 22 kW gücü ile Ethernet, RS485, Wi-Fi, LTE gibi farklı bağlantı özellikleri sunuyor. MCB ve RCCB gibi tüm koruma cihazlarını içeren yere monteli ürün ile kullanıcılar OCPP arayüzü üzerinden şarj istasyonu yönetim sistemine bağlanabiliyor. Vestel bu ürünüyle kamuya açık alanlarda son kullanıcıya AC şarj hizmeti veriyor.

EVC10 - AC Serisi

Şirketin profesyonel çift soketli AC serisi, küçük ve orta ölçekli işletmeler için geleceğe dönük ve bakımı kolay çözümler sunuyor. EVC10, tek bir elektrikli aracın 22kW ile şarj edilmesini sağlıyor. Eşzamanlı şarj için her bir soket 11 kW güç çıkışı sağlarken, Avrupa Tip 2 konnektör kullanılabiliyor. EVC10, daha ince 7,1 inç ekranıyla daha kompakt, duvara monte bir tasarımla sunuluyor.

EVC06 - DC Serisi

Vestel EVC06 kompakt DC şarj cihazı, 60 kW maksimum gücü ve konfigüre edilebilir kablo özelliği ile hızlı şarj hizmeti sunuyor. Şehir uygulamaları için ideal olan EVC06, daha küçük boyutları ile Wi-Fi ve LTE gibi bağlantı özelliklerine sahip. EVC06, OCPP arayüzü üzerinden tüm uzaktan kumanda sistemleri ile de yönetilebiliyor.