Vestel teknolojik cihazları abonelik ile satmaya başladı 18 bin müşteriye ulaştı

Hepyeni başlığı ile uygulamaya alınan sistemde televizyon ve akıllı telefonlar teknoloji yenilendikçe müşteriden geri alınıp yenisi verilirken, ödemelerde kiralama mantığı ile aylık faturalar ile ürünün bedeli 36 ay gibi uzun taksitlere yayılıyor. 3 yıl sonunda müşteri aynı ürünü ile devam etmek isterse cuzzi bir ek ücret ödeyerek ürün mülkiyeti kendisine geçiyor.

Vestel Genel Müdürü Ergün Güler, Perakende Günleri 2018'de, Perakendenin kodlarını yeniden yazmak konusunda bir sunum yaptı. Amerika'da ilk 10 da yer alan 7 firmanın bir ürün yerine organizasyon yapıları ile marka değerlerini katlayarak büyüttüklerine dikkat çeken Güler, Vestel olarak teknolojik ürün satışına yeni bir kavram getirerek kiralama dönemini başlattıklarını söyledi. Hep yeni sloganı ile uygulamaya alınan sistemde, yeni nesil televizyon ve akıllı telefonlarda taksitlendirme imkanını 36 aya çıkarttıklarını, ürünlerinin yeni modellerini de belirli aralıklarla müşterilerinin dikkatine sunarak değiştirebildiklerini söyledi.

Müşterileri ile 3 yıllık teknoloji kiralama sözleşme yaptıklarını ifade eden Güler, "Her ay müşterilerimize fatura göndererek temas ediyoruz. Müşteri ile her ay yüz yüze gelmek, farklı hizmetleri de onlara sunmamıza imkan sağlıyor. Dijital televizyon platformları ve internet satışına da başladık. Vestel Net ile tek fatura ile hem tv aboneliği, hem tv ürününün kullanım bedeli, hem de internet bedeli tek faturaya girmiş oluyor. Ayrıca müşterilerimizin mağazalarımıza uğramalarına imkan sağlamak için bu aylık faturaları mağazalarımızdan tahsil edebiliyoruz. Abonelik faturalarının ödenme usülü ile alakalı, ilginç bir durum ile de karşılaştım. 18 bin abonemiz var bizden ürün alan. Bunların yüzde 70 i otomatik ödeme talimatı verir diye düşünürken, yüzde 80 i bizim mağazalarımıza gelerek ödemelerini yüz yüze yapıyorlar. Yeni teknolojilerden haberdar oluyorlar. Farklı tekliflerimizi daha kolay inceleyebiliyorlar. Akıllı tv ve telefon ürünlerimizi müşterilerimizde 3 yılda bir yenilemeyi hedefliyoruz. Ancak isterlerse 36 aylık kiralama dönemi sonrasında kalan makul bedeli ödeyerek, beğenerek kullandıkları ürünü sahibi olabiliyorlar. Hepyeni kavramını canlı tutmak için her gelişmeden önce abonelerimiz olan müşterileri haberdar ediyoruz. Ayrıca nesnelerin interneti kavramını beyaz eşyaya sokabilmek için, akıllı çamaşır ve bulaşık makinaları ile detarjan siparişini cihazlar otomatik olarak vermeye başladılar. İş yapış şekilleri gelişiyor, değişiyor. Buna ayak uydurabilenler firmalarının değerini katlayarak büyütebiliyor" diye konuştu.