Vestel ürününe Almanya'dan Altın Sertifika

‘Vestel Günışığı Çamaşır Makinesi' dünyaca ünlü bağımsız kuruluş Alman InFluenc_H Enstitüsü'nde yapılan testler sonucu Altın Sertifika'ya layık görüldü.

Vestel'in pandemiden 2 yıl önce Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA'da tanıttığı günışığı teknolojili ürünler, bireylerin hijyene en çok ihtiyaç duyduğu dönemde tüketiciyle buluşmuştu. Susuz yıkama teknolojisiyle de günlük hayatta sık kullanılan ürünlerde yaydığı özel ışıkla evlere hijyen getiren ürün, Almanya merkezli bağımsız test kuruluşu InFluenc_H tarafından test edildi ve onaylandı. InFluenc_H Enstitüsü'nde yapılan testlerde, Vestel Günışığı Çamaşır Makinesi'nin etkinliği kanıtlanarak, Gün Işığı programı Altın Hijyen Sertifikası'na layık görüldü.

Yapılan açıklamaya göre, markanın gün ışığı teknolojisine sahip ürünleri daha hijyenik bir hayat vadediyor. Gün ışığı teknolojisine sahip markanın çamaşır makineleri, daha az kimyasal kullanarak hijyenik ve güvenli ortamlar oluşturmak isteyenler için ideal kullanım sunuyor. Kullanıcıya maksimum hijyen vadeden ürünler, aynı zamanda az enerji ve su tüketerek doğayı da koruyor.