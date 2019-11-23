İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vestel Venus Sultanlar Ligi: Atlas Global Yeşilyurt: 1 - Eczacıbaşı VitrA: 3

Eczacıbaşı VitrA, Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 10.

Eczacıbaşı VitrA, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Atlas Global Yeşilyurt'u


21-25, 25-22, 16-25, 18-25 setler sonucunda 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.



Salon: TVF Burhan Felek


Hakemler: Ebru Ayata, Caner Çildir


Yeşilyurt: Buket, Tuğba, Koolhaas, Alexia, Derya C., Gözde, Ayça (L), Derya G., Elif, Şule, Tuana, Arzum


Eczacıbaşı: Gamze, Natalia, Gibbemeyer, Boskovic, Hande, Yasemin, Simge (L), Lloyd, Melis, Saliha


Setler: 1-3 (21-25, 25-22, 16-25, 18-25)


Süre: 105 dakika (26, 26, 28, 25)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.