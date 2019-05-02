Vestel Venus Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı: 3 - VakıfBank: 2

Vestel Venus Sultanlar Ligi final etabı dördüncü maçında Eczacıbaşı Vitra, Burhan Felek Spor Salonu'nda karşılaştığı VakıfBank'ı 3-2 mağlup etti ve seriyi 2-2'ye getirdi. Serinin son maçı 5 Mayıs Pazar günü saat 14.00'de oynanacak ve kazanan şampiyonluğunu ilan edecek.

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Erol Akbulut

Eczacıbaşı: Jordan Larson, Beyza Arıcı, Tijana Boskovic, Kim Yeon Koung, Büşra Kılıçlı, Gamze Kılıç, Şebnem Simge Akoz (L), Ezgi Dilik, Gözde Yılmaz, Güldeniz Önal, Merve Atlıer, Lauren Gibbemeyer, Meliha İsmailoğlu

Başantrenör: Marco Motta Aurelio

VakıfBank: Kelsey Robinson, Milena Robinson, Ebrar Karakurt, Zhu Ting, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Gizem Güner Örge (L), Buket Gülübay, Chiara Di Lulio, Zehra Güneş

Başantrenör: Giovanni Guidetti

Setler: 3-2 (25-16, 18-25, 25-23, 21-25, 15-13)

Süre: 134 dakika (28, 25, 28, 31, 22)