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Vestel Venus Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 1 - VakıfBank: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi final etabı üçüncü maçında Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank’a 3-1 mağlup oldu.

Vestel Venus Sultanlar Ligi final etabı üçüncü maçında Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank'a 3-1 mağlup oldu.


Final etabının dördüncü karşılaşması 2 Mayıs Perşembe günü, saat 18.00'de, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.



Salon: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu


Hakemler: Bülent Bozkurt, Metin Korkut


Eczacıbaşı VitrA: Kim, Beyza, Gamze, Larson, Büşra, Boskovic, Simge (L), Ezgi, Gözde, Gibbemeyer, Dilara, Merve, Güldeniz


VakıfBank: Robinson, Rasic, Ebrar, Zhu, Kübra, Cansu, Gizem (L), Chiara, Zehra, Ayça


Setler: 17-25, 25-23, 20-25, 18-25


Süre: 107 dakika (25, 29, 29, 24)

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