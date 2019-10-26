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Vestel Venus Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 3 - Beşiktaş: 0

Vestel Venus Sultanlar Ligi 4.

haftasında Eczacıbaşı VitrA, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.


2019-2020 sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi dördüncü hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ı konuk eden Eczacıbaşı VitrA, karşılaşmadan 25-15, 25-5 ve 25-19 setlerle 3-0 galip ayrıldı. Eczacıbaşı, 29 Ekim Salı günü saat 15.00'de Galatasaray'a konuk olacak. Beşiktaş ise Aydın Büyükşehir Belediye'yi ağırlayacak.



Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu


Hakemler: Bülent Bozkurt, Mehmet Gül


Eczacıbaşı VitrA: Kim, Gamze, Gibbemeyer, Natalia, Melis, Ergül, Simge (L), Saliha.


Beşiktaş: Dilara, Büşra, Arelya, Fulden, Su, Ceyda, Merve (L), İrem, Fatma, Mislina, Doğa, Tuğçe, Ece, Arelya.


Setler: 3-0 (25-15, 25-5, 25-19)


Süre: 70 dakika (24, 19, 27)

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