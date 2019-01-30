Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Galatasaray HDI Sigorta: 2 - Fenerbahçe Opet: 3

Fenerbahçe, Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 25-27, 15-25, 25-23, 25-20 ve 13-15'lik setler sonucu 3-2 mağlup etti.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Galatasaray ile Fenerbahçe, TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi. Uzatma setine giden karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 25-27, 15-25, 25-23, 25-20, 13-15 ile 3-2 kazandı. Bu müsabaka ile birlikte sarı-lacivertliler 11. galibiyetini elde ederken, sarı-kırmızılılar ise 7. mağlubiyetini aldı.