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Vestel Venus Sultanlar Ligi: VakıfBank: 3 - Eczacıbaşı VitrA: 1

VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi final serisi ikinci maçında Eczacıbaşı VitrA’yı 3-1 mağlup ederek seride durumu 1-1’e getirdi.

VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi final serisi ikinci maçında Eczacıbaşı VitrA'yı 3-1 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.


Serinin üçüncü karşılaşması 29 Nisan Pazartesi günü saat 18.00'de TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.



Salon: VakıfBank Spor Sarayı


Hakemler: Erdal Akıncı, Ramazan Çevik


VakıfBank: Kelsey 12, Milena 6, Ebrar 13, Zhu 22, Kübra 3, Cansu 3, Gizem (L), Chiara 2, Ayça, Zehra 10, Tuğba


Eczacıbaşı VitrA: Larson 15, Beyza 1, Boskovic 18, Kim 12, Büşra 3, Gamze, Simge (L), Gibbemeyer, Meliha 2, Ezgi 1, Merve


Setler: 16-25, 25-10, 25-18, 25-17


Süre: 96 dakika

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