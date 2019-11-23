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Vestel Venus Sultanlar Ligi: VakıfBank: 3 - Galatasaray: 1

VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 10.

VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 24-26, 25-21, 25-23 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup etti. Kasım ayında oynadığı beş lig karşılaşmasını da kazanan sarı-siyahlılar, ligdeki galibiyet sayısını dokuza çıkardı.



Salon: VakıfBank Spor Sarayı


Hakemler: Ramazan Demiröz, Esat Danzili


VakıfBank: Milena 10, Cansu 5, Gabi 19, Zehra 17, Haak 21, Meliha 8, Gizem (L), Pınar, Gözde 1, Maja


Başantrenör: Giovanni Guidetti


Galatasaray: Güldeniz 8, Belien 9, Çağla 2, Anthi 14, Aslı 13, Rykhliuk 15, Gizem (L), Sezen 1, Cansu 1, Derya, Nilay


Başantrenör: Ataman Güneyligil


Setler: 24-26, 25-21, 25-23, 25-19


Süre: 119 dakika (31', 27', 31', 30')

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