Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2. devre heyecanı yarın başlayacak

2019-2020 Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2. devre heyecanı yarın oynanacak Türk Hava Yolları-Fenerbahçe maçı ile başlayacak.

2019-2020 Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2. devre heyecanı yarın, 19 Ocak Pazar ve 20 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak. Ligde 12. haftanın açılışında Türk Hava Yolları- Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Hafta PTT ile Atlasglobal Yeşilyurt arasında oynanacak mücadele ile sona erecek.

Sultanlar Ligi'nde 12. hafta karşılaşmalarının programı ise şöyle:

Yarın

18.00 Türk Hava Yolları - Fenerbahçe Opet

19 Ocak Pazar

14.00 Aydın B.Şehir Bld. - VakıfBank

14.00 Beşiktaş - Karayolları

18.00 Galatasaray HDI Sigorta - Nilüfer Bld.

18.30 Eczacıbaşı VitrA - Beylikdüzü Vol. İht.

20 Ocak Pazartesi

19.00 PTT - Atlasglobal Yeşilyurt