‘Vestel Yetkili Online Bayi' süreci başlıyor

Türkiye'de perakende alanına getirdiği yeniliklerle sektörün gelişimine öncülük edenlerden Vestel, online alışverişe de yeni bir bakış açısı getiriyor. Şirket, ‘Vestel Yetkili Online Bayi' sürecini başlatıyor.

Fiziki mağazalardaki gücünü online varlığına yansıtarak, ortak bir vizyonla üstün hizmet ve müşteri deneyimi sunmayı amaçlayan Vestel, Yetkili Online Bayi projesi ile sektöründe farklılaşıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, entegre perakende anlayışı ile bayilerini online satış kanallarında da satış yapma konusunda destekleyen şirket, tüketiciye en iyi hizmeti tüketicinin tercih ettiği tüm kanallarda sunmayı amaçlıyor. Bu yeni uygulama ile Vestel, kendi Online Kurumsal Mağazaları'na ek olarak, Vestel Yetkili Online Bayileri aracılığı ile müşteri deneyimini artırma hedefiyle belirlenen, objektif, kalite temelli kriterlere uyan tüm pazaryerlerinde tüketicileri ile buluşuyor. Bugün itibari ile kriterlere uyan 5 büyük pazar yerinde hizmet veren yetkili online bayiler, farklı pazar yerlerinin de kriterleri gerçekleştirmesi durumunda bu pazar yerlerinde de hizmet verebilecek.

Şirket, vestel.com.tr ve pazaryerlerindeki kurumsal mağazalarda müşterilerine 24 saatte teslimat sunarak, zenginleştirdiği deneyim odaklı yaklaşımı geliştirmeye devam ediyor. E-ticarete getirilen yeni yaklaşım ve hizmetleriyle şirket, bayileri ile birlikte büyümeye devam ediyor. Yetkili online bayi unvanını alan bayiler, online kanallarda tüketiciler için iyi deneyim, güvenli alışveriş ve ayrıcalıklı hizmetler sunuyor. Kurulum gerektiren ürünlerde, e-randevu hizmetiyle tüketiciye uygun olan gün ve saat diliminde teslim ve kurulum randevusu hizmeti veren Vestel Yetkili Online Bayiler, 2 yıl garanti süresine ek 1 yıl daha garanti kapsamı, ücretsiz montaj gibi ayrıcalıklar da sunuyor.

Entegre perakendecilik yapısı altında bayileri ile büyüyen şirket, tüm kanallar içinde önemi her gün artan e-ticaret alanında bayilerine de gelişme ve büyüme desteği veriyor. Müşteri memnuniyetini merkeze koyarak, geleneksel kanal gücünü online varlığına da yansıtan şirket, bu proje ile müşteri deneyimini ve marka değerini artırmaya devam ediyor.