Vestel'den Samsun'da 19 Mayıs'a özel ‘Gençlik Festivali'

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Millî Mücadele'nin ilk adımının atıldığı Samsun'da halk 19 Mayıs'ı yeniden yaşadı. Binlerce kişi Batı Park'ta buluştu.

Gençliğe armağan edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Samsun Batı Park'ta Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle, Vestel tarafından düzenlenen ‘Gençlik Festivali' ile kutlandı. Tıpkı eski 19 Mayıslardaki gibi kortej geçişleri, bando takımları, Türkiye Cimnastik Federasyonu sporcularının cimnastik ve trambolin gösterileriyle tam bir bayram kutlaması yapıldı.

35 bin kişi bayram coşkusunu yaşadı

35 bini aşkın kişinin katıldığı Vestel Gençlik Festivali'nin son sürprizi ise Yalın konseri oldu. Coşkulu kalabalık Gençlik Marşı, Biz Atatürk Gençleriz Marşı ile Yalın'ın dünden bugüne unutulmaz şarkılarıyla bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Yalın'a ilginin büyük olduğu festivalde 14 bin kişi Samsun Batı Park'ın içinde, 20 binden fazla kişi ise çevre alanlarda unutulmaz konseri izledi.