Vestel'den yeşil tahvil ihracı

Vestel Şirketler Grubu, Türkiye'nin uluslararası bir derecelendirme kuruluşu tarafından onaylı TL cinsinden ilk yeşil tahvil ihracını gerçekleştirdi.

Sürdürülebilir büyüme ve dünya kaynaklarının korunması amacıyla uluslararası tahvil piyasalarına ihraç edilen yeşil tahvillerden elde edilen gelirler, yenilenebilir enerji kaynakları, yeşil teknoloji, çevreci ürünlerin geliştirilmesi gibi alanlarda kullanılıyor. Yapılan şirket açıklamasına göre Türkiye'nin öncü sanayi kuruluşlarından Vestel Şirketler Grubu, Türkiye'de gelirlerin tamamının doğa dostu yatırımlara harcanacak bu ihracı uluslararası derecelendirme alarak TL cinsinden gerçekleştiren ilk marka oldu. Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği'nin (International Capital Market Association-ICMA) Yeşil Tahvil Prensipleri'ne uygunluk açısından yapılan değerlendirme sonucunda en yüksek puanı alan ihraç; 100,5 milyon TL tutarında, 1 yıl ve 2 yıl vadeli iki alternatifle yatırımcılara sunuldu. Bir banka aracılığıyla gerçekleştirilen yeşil tahvil ihracıyla Vestel, sürdürülebilir ürün kategorilerindeki satışları, Ar-Ge harcamalarını ve girişimcilik ile inovasyon çalışmalarını 2022 yılına kadar yüzde 50 oranında artırma hedefine katkı sağlamayı hedefliyor.

Tüketicilerine daha iyi bir yaşam sunmak, gelecek nesillere daha yaşanılası bir dünya bırakmak amacıyla teknoloji ürettiklerini ifade eden Vestel CEO'su Turan Erdoğan, “Zorlu Grubu'nun Birleşmiş Milletler'in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı rehber edindiği Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik vizyonunu, Vestel olarak benimsiyor; iş stratejilerimizin merkezine koyuyoruz. Bu stratejiye paralel ortak tanımlı hedeflerle Vestel Şirketler Grubu olarak, geçmiş deneyimimiz ve sektörümüze özgü dinamikler çerçevesinde bu vizyonu hayata geçiriyoruz. Sürdürülebilirliğin en önemli kaldıracının aslında finansman olduğunun bilincindeyiz. Bu sebeple, yeşil tahvil gibi finansal araçların kullanılmasına öncü olmaktan gurur duyuyoruz. Sürdürülebilirliği müşteriler, çalışanlarımız ve faaliyet gösterdiğimiz topluluklar dahil tüm paydaşlarımız için ortak değer yaratmamızı sağlayan bir iş modeli olarak tanımlıyor; tüm yatırımlarımızı sürdürülebilirlik ekseninde gerçekleştiriyoruz. Yeşil Tahvil ile koyduğumuz 2022 hedeflerini de Akıllı Hayat 2030 vizyonu çerçevesinde gerçekleştirdik. İhraç kapsamında elde ettiğimiz kaynağı su kaynaklarının korunması, karbon azaltımı, enerji verimliliği ve atıkların azaltılması gibi alanlara katkı sağlayan ARGE çalışmalarımız ve çevre dostu teknoloji yatırımlarımız için kullanacağız. Uluslararası bir derecelendirme kuruluşu tarafından onaylı TL cinsinden Yeşil Tahvil ihracı ile Türkiye'de bir ilke imza attık. Mevcut durumda bu alanda uluslararası arenada en itibarlı bağımsız bir yatırım ve sürdürülebilirlik derecelendirme kuruluşlarından biri tarafından değerlendirilerek en yüksek puanı aldık ve ‘Yeşil Tahvil Prensipleri'ne uygunluğumuz onaylandı. Bu yaklaşımın sektörümüzde de ivme yaratmasını ve sürdürülebilirlik eksenindeki çalışmaların artmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.