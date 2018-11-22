Vestel'e Avrupa ve Türkiye'den çifte ödül

Vestel, ‘atık boya geri kazanım ve kullanım sistemi' ile Türkiye'yi ikinci kez temsil ettiği Avrupa Birliği Çevre Ödülleri'nde ‘Süreç' kategorisinde ödülün sahibi oldu. Aynı proje 13. Teknoloji Ödülleri kapsamında da ‘Büyük Ölçekli Firma Süreç' kategorisinde teknoloji ödülünü aldı.

Vestel, Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik vizyonuyla kendi tasarladığı ‘Atık boya geri kazanım ve kullanım sistemi' ile ikinci kez Türkiye'yi temsil ettiği Avrupa Birliği Çevre Ödülleri'nde ‘Süreç' kategorisinde ödül kazanırken, aynı projeyle 13. Teknoloji Ödülleri kapsamında ‘Büyük Ölçekli Firma Süreç' kategorisinde de teknoloji ödülünü aldı.

Avrupa Birliği Çevre Ödülleri (European Business Awards for the Environment), büyüklüğünden veya faaliyet gösterdiği sektörden bağımsız olarak, çevre ile ilgili performansını geliştirmek ve sürdürülebilir ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak amacıyla projeler geliştiren ve hedefe erişmede en çok başarı kazanmış olan şirketleri ödüllendiriyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre Vestel de bu organizasyonun tarihinde ‘Süreç' kategorisinde ‘Atık Boya Geri Kazanım ve Kullanım Sistemi' ile Türkiye'den ödül alan ilk firma oldu. Viyana'da düzenlenen Avrupa Birliği Çevre Ödülleri töreninde Vestel adına ödülü Vestel Elektronik Üretim Müdürü Ömer Gökçe Kuyucu aldı.

Vestel'in ikinci ödülü Teknoloji Ödülleri ise TÜBİTAK, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), TÜSİAD tarafından oluşturulan sinerjinin bir ürünü olan yenilikçi, teknik mükemmeliyete ve rekabet özelliklerine sahip çözümlere veriliyor. Vestel bu organizasyonda da ‘Atık Boya Geri Kazanım ve Kullanım Sistemi' ile ödüle layık görüldü. İstanbul'da düzenlenen ödül töreninde Vestel adına ödülü Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın elinden aldı.

Ödüllerle ilgili konuşan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu, “Gelecek nesiller için sorumluluğunun farkında olan bir grup olarak, daha yaşanabilir bir dünya ve daha iyi yarınlar hayaliyle çalışıyoruz. Tüm iş süreçlerimizde inovatif bakış açısıyla teknolojiyi kullanarak toplumsal ve ekonomik hayata kattığımız değeri artırmaya, çevreye olan etkilerimizi minimize etmeye odaklanıyoruz. Akıllı Hayat 2030 olarak tanımladığımız bu anlayışımızı şirketimizin gelecek vizyonu olarak konumlandırıyoruz. Ödüle değer bulunan Atık Boya Geri Kazanım ve Kullanım projemiz de bu anlamda teknoloji, verimlilik ve sürdürülebilirliği tek çatıda toplayan bir proje. Projenin hem Avrupa'da hem de Türkiye'de aldığı ödüllerin sürdürülebilirlik vizyonumuzu üretim süreçlerine ne kadar doğru yansıtabildiğimizin bir kanıtı olduğunu düşünüyor, projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.

Atık Boya Geri Kazanım ve Kullanım Sistemi nedir?

Ortalama boya kullanım verimliliği yüzde 50 seviyesinde olan endüstriyel yaş boya uygulama sistemlerinde, geri kalan yüzde 50 filtre edilerek atık olarak toplanıyor. Vestel'in geliştirdiği ‘Atık Boya Geri Kazanım ve Kullanım Sistemi' sayesinde, işletmede kullanılan atık boya partikülleri geri kazanılıp tekrar kullanıma hazır hale getiriliyor. Vestel, bu sistemdeki tüm kimyasal formülasyonları ve makineleri tasarladı. ‘Atık Boya Geri Kazanım ve Kullanım Sistemi' tüm endüstriler dahilinde ilk defa Vestel Elektronik tarafından kullanıldı ve 3 adet patent alınarak tescillendi.