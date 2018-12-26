Vestel'e Verimlilik Ödülü

Vestel ‘Buzdolabı Soğutma Teknolojisi Değişim Süreci' çalışması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2018 Yılı Verimlilik Proje Ödülleri'nde birincilik ödülü kazandı.

Vestel, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 2018 Yılı Verimlilik Proje Ödülleri'nde Büyük İşletme Ar-Ge Kategorisi'nde ‘Buzdolabı Soğutma Teknolojisi Değişim Süreci' çalışması ile birincilik ödülü aldı. Ödüller, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla KOSGEB İdaresi Başkanlığı'nda düzenlenen törenle sahiplerine dağıtıldı. Ödülü Vestel Beyaz Eşya Genel Müdür Yardımcısı ve Buzdolabı Fabrikaları Müdürü Osman Alkın, Bakan Mustafa Varank'ın elinden aldı.

Vestel'in ödül aldığı çalışma ile buzdolaplarında kullanılan ve farklı her bir boyuttaki ürün için ayrı ayrı tedarik edilen ana soğutucu elemanı evaporatörün temel yapısı değiştirilerek soğutma çevrimi buna uygun şekilde yeniden tasarlandı. Bu sayede tek tip bir boru tedariği ile farklı boyutlardaki ürünlerin evaporatörlerine, robotik uygulamaların da desteğiyle daha verimli, daha kaliteli ve üretilebilirlik niteliği kazandırıldı.

Yapılan şirket açıklamasına göre uygulamanın yapıldığı robotik sistem tüm modelleri otomatik olarak tanıyor. Kalıp değişiminden üretim işlemine, boru boy ve bant miktarı yazılmış olan bir yapay zeka programıyla yönetiliyor. Arka planda çalışan program robotun tüm hareketlerini modele göre 3 boyutlu uzay ortamında otomatik olarak belirliyor. El değmeden, sıfır hata ile kullanılan robotik sistem ve yazılım dünyada ilk olarak yapılmış ve başvurulan patent süreci de devam ediyor. Artık makineleri Vestel tasarlıyor, imal ediyor, programlıyor ve kurulumlarını yapıyor. Dünyada ilk olan bu yöntem, ürünlerin maliyeti anlamında rekabette çok daha avantajlı bir konuma çıkmasını sağlıyor. Ayrıca Vestel'de Endüstri 4.0 uygulamalarıyla üretim süreçlerinde hem verimlilik sağlanıyor hem de Akıllı Hayat 2030 vizyonu çerçevesinde sürdürülebilirlik sağlanıyor.