Vestel'in HCA Bulut çözümüne PaaS ödülü

Türkiye'nin önde gelen teknoloji markalarından Vestel, uluslararası teknoloji şirketleri ile ortak bir IoT standardı oluşturma amacıyla hayata geçirdiği HCA (Home Connectivity Alliance) çözümüyle, International Data Corporation (IDC) tarafından düzenlenen IDC Bulut Ödülleri'nde PaaS kategorisinde ikinci oldu.

Vestel, dünya çapında bin 300'den fazla analistiyle 110'dan fazla ülkede teknoloji ve endüstri fırsatlarının yanı sıra trendleri hakkında küresel, bölgesel ve yerel uzmanlıklar sunan International Data Corporation tarafından düzenlenen IDC Bulut Ödülleri'nden bir kez daha ödülle döndü. Geçtiğimiz yıl Evin Aklı bulut çözümüyle Cloud Cost Efficiency kategorisinde birincilik ödülüne layık görülen marka, bu yıl da HCA bulut entegrasyon çözümüyle PaaS kategorisinde ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Yapılan açıklamaya göre, Vestel'in Yönetim Kurulu'nda bulunduğu Home Connectivity Alliance, tüketicilere güvenli ve birlikte çalışabilir bir bağlantılı ev ekosisteminde daha fazla seçenek sunma ve IoT alanındaki standartlaşmayı sağlamak adına dünyanın önemli teknoloji üreticilerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu. Oluşturulacak çözüm ile daha önce evinde sadece aynı markanın cihazları arasında ekosistem yaratabilen ve her marka için farklı uygulama kullanmak zorunda kalan kullanıcılar artık bütün üye üreticilerin cihazlarını ortak bir ekosistemde kontrol edebilecek.

Yurtiçinde Evin Aklı ekosistemini genişletmeye devam eden şirket, yurtdışı pazarlarda ise bu çözüm sayesinde ekosistem yetkinliklerini ve VeeZy uygulamasını global ölçekte duyurmayı ve OEM müşterileri için geniş bir ekosistem sunmayı hedefliyor.