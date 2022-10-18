Vestel'in Termonline projesi'ne ödül

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi'nin bu yıl 22'nci kez düzenlediği Ege Bölgesi Yerel Kalite Ödülleri sahiplerini buldu. 'Yılın Başarılı Ekibi Ödülleri' kapsamında bronz ödülün sahibi Termonline projesiyle Vestel Müşteri Hizmetleri Teknik Müdürlük Beyaz Eşya Ekibi oldu.

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi tarafından verilen Yılın Başarılı Ekibi Ödülleri sahiplerini buldu. Yılın Başarılı Ekibi Ödülü kapsamında Vestel Müşteri Hizmetleri Teknik Müdürlük Beyaz Eşya Ekibi geliştirdiği teknisyenlerin müşteri evine gitmeden verileri inceleyerek arızayı onarmak için yapacağı çözüm müdahalesinin bilinmesine katkı sağlayan Termonline projesi ile bronz ödüle layık görüldü.

Yapılan açıklamaya göre, Termonline, beyaz eşya ürün grubunda performans kontrolü amacıyla sıcaklık ölçümü yapabilen ve alınan sıcaklık verilerini içerisindeki GSM modül sayesinde mobil veri ile bulut üzerinden anlık olarak aktarabilen ölçüm ve arıza tespit cihazı. Cihazın web ara yüzü, merkezdeki destek ekiplerinde de bulunduğu için cihaz verileri uzaktan izlenerek teknisyenlere doğrudan teknik destek sağlıyor. Yetkili servisler bu sayede arıza çözümü için müşteri evine daha az gidiyor. Teknisyenlerin daha hızlı, yenilikçi ve kaliteli hizmet vermesini sağlayan sistemle birlikte yüksek müşteri memnuniyeti sağlanıyor.