Vestel'in yeni nesil mağaza konsepti ‘Vestel Ekspres' hizmet vermeye başladı

Vestel'in online alışverişi mağaza ortamına taşıdığı yeni nesil mağaza konsepti Vestel Ekspres'in ilki Kadıköy'de açıldı. Dijital teşhir özelliğiyle öne çıkan Vestel Ekspres, müşteriye istediği ürünü anında bulma, hızlı karşılaştırma ve aynı gün teslimat seçeneği gibi kolaylıklar sunuyor.

Vestel, perakende sektöründe getirdiği yeniliklere bir ilki daha ekleyerek, yeni nesil mağaza konsepti olan ‘Vestel Ekpres'i hayata geçirdi. Dijital teşhir uygulamasının hayata geçirildiği ve online alışveriş yapma imkânı sunan küçük metrekareli mağaza konsepti ‘Vestel Ekspres'lerin ilki Kadıköy Sahrayıcedit'te açıldı. Tüketiciye yeni bir alışveriş deneyimi vadeden Vestel Ekspres konseptli mağazaların ikincisi Kızıltoprak'ta, üçüncüsü ise Suadiye'de açılacak.

Yapılan bilgilendirmede; hızla Türkiye'nin dört bir yanındaki işlek caddelere yayılması planlanan Vestel Ekspres konsepti, müşteriye istediği ürünü anında bulma, hızlı karşılaştırma imkânı ve aynı gün teslimat seçeneğiyle zamandan tasarruf sağlıyor. Vestel Ekspres konsepti bir diğer deyişle online satın alma deneyimini fiziksel perakendeyle buluşturuyor. Vestel, Ekspres mağazalarında yeni nesil perakendeciliğe özel dijital uygulamalar geliştirip tüketici ile buluşturmayı planlıyor.

Yeni nesil tüketicilere yeni nesil mağazalar

Vestel'in yeni iş modelleri geliştirme ve perakende sektöründe değişime öncülük etme vizyonu açısından Vestel Ekspres mağazalarının önemli olduğunu vurgulayan Vestel CEO'su Turan Erdoğan, "Perakende sektörünü müşteri talepleri şekillendiriyor. Müşteri davranışlarını iyi okuyan, talepleri zamanında alıp, bu talepler doğrultusunda faaliyetlerine yön veren şirketler başarılı oluyor. Artık gündemimiz akıllı cihazlar, birbiriyle iletişim kuran teknolojiler, deneyim mağazaları, akıllı mağazalar. Değişime ayak uyduran değil öncülük eden bir şirketiz. Bu nedenle de yatırımlarımızın odağına dijitalleşmeyi aldık. Tüketici alışkanlıklarının değişmesi, tüketicinin artık tek bir kanaldan değil birçok kanaldan bilgiye hızla ulaşarak karar mekanizmalarını yönetmesi, değişen alışveriş davranışları gibi faktörler bizi buna yönlendiriyor. Vestel Ekspres mağazaları da bu vizyonumuzun sonucu olarak doğdu. Yeni nesil tüketicilerin ihtiyaçlarına yanıt verecek yeni nesil mağazalar açıyoruz. Tüketicilerimize pratik satın alma kolaylığı sunacağına ve başarılı olacağına inanıyorum." dedi.

Açılışa özel indirim ve hediye kampanyaları

Vestel Ekspres mağazalar açılışa özel bugünden (15 Şubat) itibaren 10 gün sürecek kampanyalar kapsamında TV, beyaz eşya, küçük ev aletleri ve mobil ürün kategorilerinde değişen oranlarda indirim fırsatı sunulacağı kaydedildi. Mağazada 10 gün boyunca müşterileri her gün farklı sürpriz kampanyalar karşılayacak. Ayrıca tüketiciler beyaz eşya, ankastre ve TV alımlarında Vestel'in birbirinden renkli ve fonksiyonel küçük ev aletlerini hediye olarak kazanma şansıda yakalayacak. Bugün mağaza açılışına özel etkinlikler düzenlenirken, 22 Şubat Cumartesi günü de sürpriz hediyeli yarışmalar yapılacağı bildirildi.