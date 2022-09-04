Vestel'in yeni teknolojileri IFA'da

Tüketici elektroniği fuarı IFA 2022 Berlin'de devam ederken, Vestel'in yeni ürünleri de ziyaretçilerle buluştu.

Vestel, 2-6 Eylül 2022 tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen, IFA Tüketici Elektroniği ve Beyaz Eşya fuarındaki 3 bin metrekarelik standında yeni ürünlerini tanıttı. Sürdürülebilirlik yaklaşımını IoT stratejisi ile bir araya getiren Vestel'in çevreye duyarlı, yenilikçi ürünleri hakkında bilgiler veren Vestel CEO'su Turan Erdoğan: “En üst teknolojiyi artık sadece akıllı televizyonlarla değil, aynı zamanda akıllı beyaz eşyalar ile de kullanıcıların evlerine getiriyoruz. ‘Herkes için daha akıllı yaşam' vizyonumuz, geliştirdiğimiz Vestel Evin Aklı ve VeeZy uygulamalarıyla gerçeğe dönüşüyor. Bu uygulamalarda sunduğumuz dijital hizmetler ve iş birliklerimiz sayesinde kullanıcılarımıza çok daha kapsamlı bir akıllı hayat deneyimi yaşatıyoruz. Yurt içinde Vestel Evin Aklı uygulamamız, dünyada ise VeeZy uygulamamız, sadece akıllı cihazlara yönelik birer uygulama değil, kullanıcılar için bir ev asistanı gibi” dedi.

Kullanıcıların hayatında daha fazla kolaylık ve seçenek sağlanması için birlikte çalışabilirliğin önemine dikkat çeken Erdoğan, Home Connectivity Alliance (HCA) Yönetim Kurulu Üyesi olduklarının altını çizdi. Erdoğan, son kullanıcıların tek bir mobil uygulama üzerinden birliğe üye markaların akıllı ürünlerini kullanabilmesi için ortak bir iletişim altyapısı oluşturduklarını belirtti.

Vestel, bataryasını kendi ürettiği yeni şarjlı dik tip süpürge modelini de IFA'da tanıttı. Tasarım ve üretimi tamamıyla yerli kaynaklarla yapılan ve seri üretimine başlanacak olan şarjlı dik tip süpürgesi Vestel S50, mıknatıslı duvara asma aparatı ve tek şarjla 80 dk'ya varan çalışma süresi ile öne çıkıyor. Ergonomik tutma sapı ve ergonomik hava çıkış delikleri gibi özellikleriyle de kullanıcıların günlük hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Şirketin Ar-Ge faaliyetleri kapsamında geliştirdiği ve hali hazırda ihraç ettiği Elektrikli Araç Şarj Cihazları (EV Charger) yeni tasarım ve geliştirilen özellikleriyle IFA'da sektörün beğenisine sunuldu. Iberdrola, Eneco, E.ON gibi dünyanın önde gelen enerji şirketleriyle yaptığı uluslararası iş birlikleriyle Avrupa'da EVC'lerin yaygınlaşmasına öncülük eden Vestel, elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasına da katkıda bulunarak daha sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyor.

Vestel, IFA'da elektrikli bisiklet bataryaları, pille çalışan televizyon ve şarjlı dik süpürgelerin yanı sıra önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak olan telekom ESS bataryasının maketini de sergiliyor.

Şirketin fuarda tanıttığı ekran teknolojileri OLED TV, Mini LED TV, Quantum Dot TV, 8K TV, Philie TV ve TV With Me ürünleri de ziyaretçilerden ilgi gördü.