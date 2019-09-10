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Vet-Büs, minik dostlar için Kartal'a geliyor

Sokak hayvanlarına sahip çıkma ve Kartal’da risk oluşturmadan sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için rutin kontroller ile tedavilerini sağlayan Kartal Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile hayvan dostu bir çalışmaya daha imza atıyor.

Sokak hayvanlarına sahip çıkma ve Kartal'da risk oluşturmadan sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için rutin kontroller ile tedavilerini sağlayan Kartal Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile hayvan dostu bir çalışmaya daha imza atıyor.


Kartal Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait gezici klinik; (vet-büs) 18 Eylül Çarşamba günü Kartal Meydanı'nda, 25 Eylül Çarşamba günü ise Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Teknik Yapı yanında, sokak hayvanlarına yönelik hizmet verecek.


Sokak hayvanlarının kapsamlı sağlık taramasından geçirileceği vet-büs ayrıca, durumu kötü olan hayvanları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan bakım evlerine götürerek, sağlıklarına kavuşana kadar burada tedavi ettirecek.


Veteriner ekibin gözetiminde gerçekleştirilecek taramalarda vatandaşlar da sokak hayvanlarını götürerek tedavi ettirebilecek.

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