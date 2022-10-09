Veteran kadın basketbolcular, Amatör Spor Haftasında minik sporcularla buluştu

Bahçelievler İlçe Spor Müdürlüğü tarafından Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde düzenlenen Şöhretler Karması Basketbol Müsabakası etkinliğinde veteran kadın basketbolcular, minik sporcular ile buluştu. Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamındaki organizasyona; Bahçelievler Gençlik ve Spor İlçe Spor Müdürü Bülent Küçük, Tuğba Theodore, Derya Özyer, Elhan Günay, Etkin Kerimoğlu, Funda Tahmaz, Müge Kolday, Banu Karadağlı, Didem Akın ve Zeynep Gül Ene katıldı. Veteran sporcular, etkinlikte minik sporculara deneyimlerini aktarırken, oynanan mücadelede de taktikler verdi.

Organizasyonla ilgili Zeynep Gül Ene ile Elhan Günay, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Zeynep Gül Ene: "Sporun içinde olmak çok önemli"

Sporun birleştirici özelliğinin bir kez daha burada ortaya çıktığını söyleyen Zeynep Gül Ene, "Eski basketbolcu arkadaşlarla bir araya geldik, anıları yad ettik. Keyifli sohbetler oldu. Kızlı, erkekli çok küçük sporcularla bir araya geldik. Burada amatör spor haftası ama bizler bu işe amatör başladıktan sonra profesyonelce devam ettiren insanlarız. Ben hem basketbolcu, hem antrenör hem de yönetici geçmişim var. Her yaşta çocukların, gençlerin, 7'den 77'ye herkesin yapabileceği bir spor var. Sporun içinde olmak çok önemli. Sağlık için önemli. Doktorlar bugün düzenli spor yapmanın ilaçtan daha önemli olduğunu söylüyorlar. Ben herkesi hem izleyici hem de aktif olarak sporun içerisinde aktif olarak olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Elhan Günay: "Lütfen sporu bırakmayın, devam edin"

Organizasyonu düzenleyenlere teşekkür eden Elhan Günay, "Amatör spor denilince buradaki genç arkadaşlarımız ve her şeyden eski basketbolcular geliyor aklıma. Verilen emekler, mücadeleler ve gelinen noktalar. Her zaman amatör sporcunun yanındayız. Bundan dolayı da burada olmaktan dolayı mutluyum. İlkokulda spora başlamış biri olarak, tüm dönemler eski basketbolcu arkadaşlarla gözümüzün önünden geçti. Genç arkadaşlarımızın da spora devam edip, bizler gibi uzun bir yoldan geçip, başarılı müsabakalar, tecrübeler kazanmasını temenni ediyorum. Bundan dolayı bizler bu işe gönül verdiğimizden dolayı aktif spora hayatımız profesyonelliğe geçti. Birçok kulüpte başarılar imza attık. Sporu bıraktıktan sonra sporun içerisinde kaldım. Türkiye Basketbol Federasyonu'nda uzun zaman görev aldım. Şu anda da Lima Spor Kulübü'nü kurdum ve yine sporun içinde kaldım. Profesyonel genç yeteneklere şans veriyoruz. Lütfen sporu bırakmayın, devam edin” şeklinde konuştu.