Veteriner hekimlerinden uygulamalı ‘Sokak Hayvanları Koruma Görevlisi' eğitimi

Eğitimi tamamlayan kişiler, “Yerel Hayvan Koruma Görevlisi” oldu.

Fatih Belediyesi Kültür Merkezi'nde gönüllülerin, veteriner hekimlerin katılımıyla sokak kedileri ve sokak köpekleri üzerinde uygulamalı eğitim ile bilgilendirme yapıldı. Şubat 2021'den bugüne kadar 250 kişinin eğitim aldığı eğitim programlarında; gönüllülerin yaşadıkları sorunlar bizzat dinlenerek çözümler üretildi. Hayvan bakımı, beslenmesi ve birçok güncel konuya dair bilgilendirmeler yapıldı. 2 günlük eğitimi başarıyla tamamlayanlara “Yerel Hayvan Koruma Görevlisi” kimlik kartı verildi.

“İstedik ki, hayvan severlerimizle ortak platformda olalım”

Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Veteriner Hekim Ayşegül Coşkun, “Yerel hayvan koruma görevlisi eğitimimizi yüz yüze gönüllülerimizle bir arada yapmayı hedefledik. Çünkü 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle etkinliklerimiz başlıyor. Bu eğitimleri 2021 yılı şubat ayından itibaren her ay internet üzerinden düzenliyoruz. Bu ayda istedik ki hayvan severlerimizle ortak platformda olalım, sorunlarımızı konuşalım. Yerel hayvan koruma görevlisi eğitimimizi 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu kapsamında verme zorunluluğumuz var. Bu eğitim kapsamında bir araya gelelim istedik” dedi.

“Bugün de 100 kişiye eğitim vermeyi hedefliyoruz”

Eğitim hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Kaan Gündoğmuş, “İstanbul'da 100'den fazla kişiye eğitim vermiş bulunmaktayız. Bugün de 100 kişiye eğitim vermeyi hedefliyoruz. Katılım yüksek olursa İstanbul içinde bizim eğitim verdiğimiz kişi sayısı 200 olacak. Çağrımız şu şekilde. Lütfen bilinçlenelim. Bilinçsiz iş yapmayalım. Hayvan koruma görevlisi eğitimini bilinçlendirmek için veriyoruz. Herkes doğru işi yapsın hayvanlara yanlış müdahale yapmadan bakmak, beslemek mümkün olduğunca onların hayatlarını iyileştirmek. Güzel bir hayat yaşamaları için bu eğitimi vermekteyiz”

diye konuştu.

“Evimde 12 tane köpeğim var”

Eğitime katılan İlkin Zöhre, “Bir hayvanseverim. Daha önceden de hayvansever derneklere üyeliğim var. Evimde 12 tane köpeğim var. Tavuklarım, koyunlarım çok sayıda hayvanım var. Ormanda yaşıyorum, ormandaki hayvanları da koruma adına bu eğitimi alıyorum. Her hangi bir felakette, doğaüstü olayda onların yardımca ihtiyacı var biliyorsunuz. Onların yanında bulunmak istediğim için bu eğitimi almak istiyorum. Elimden geldiği kadar yardıma muhtaç hayvanları alıp tedavilerini yaptırdıktan sonra sahiplendiriyoruz” şeklinde konuştu.