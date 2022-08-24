Veteriner kliniğinde dehşet anları kamerada

Büyükçekmece'de kavga esnasında veteriner kliniğine kaçan şahıs, arkadaşı tarafından ayağından kurşunlandı. Yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasıyla kaydedilirken şahıslar polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Mimaroba Mahallesi, Çarmıklı Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı M.B.Ç, A.T.Ö. ve A.D. isimli üç arkadaş kavga etmeye başladı. Kavga anında kaçarak çevrede bulunan bir veteriner kliniğine sığınan A.D.'yi takip eden diğer şahıslardan biri elindeki silahla ayağından kurşunlayarak yaraladı. Şahıslar olay sonrası bölgeden kaçarken ihbar üzerine kliniğe polis ve olay yeri inceleme ekipleri gelerek çalışmalarda bulundu. Şahıslar aynı gün içinde Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı. Hastaneye kaldırılan A.D.'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken M.B.Ç ve A.T.Ö isimli şahısların emniyet güçleri tarafından yapılan işlemleri devam ediyor. Yaşanan o anlar veteriner kliniğinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasında

Olay anı veteriner kliğinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahısların birbiriyle boğuşma anları, A.D.'nin yere düştükten sonra diğer şahıslardan biri tarafından ayağından kurşunlanması ve şahısların kaçması görülüyor. Görüntülerin devamında ise veteriner kliniğindeki çalışanların korku içinde etrafa kaçışması yer alıyor.