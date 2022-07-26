“Vezîr-i azam Davud Paşa ve Külliyesi” kitaplaştırıldı

Osmanlı Devleti'nde iki numaralı adam olarak adı geçen Davut Paşa'nın hayatı ve onun adını taşıyan Vezir-i azam Davut Paşa ve Külliyesi, Öğretim Görevlisi İbrahim Akkurt tarafından kitaplaştırıldı. Kitap, Fatih Belediyesi Kültür Yayınları arasında yayınlandı.

Osmanlı Devleti'nde 15 yıl veziriazamlık yapan ve devletin iki numaralı ismi olan Davut Paşa'nın hayatı ve onun adını taşıyan Veziriazam Davut Paşa ve Külliyesi kitaplaştırıldı. İstanbul'u araştıran ve yazan Öğretim Görevlisi İbrahim Akkurt tarafından hazırlanan eser Fatih Belediyesi Kültür Yayınları'ndan çıktı. 5 bölümden oluşan eserin birinci bölümünde Davud Paşa'nın hayatı, 2'nci bölümünde Davud Paşa'ya ait vakıf kayıtları, 3'üncü bölümünde Davud Paşa Külliyesi, 4'üncü bölümünde Davud Paşa Medresesi ve 5'inci bölümünde ise Davud Paşa Külliyesi Haziresi incelendi.

“Kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz”

Tarihi, kültürel, sosyal değerleri, mimari yapıları yaşatmaya ve önemli bir kısmını yeniden canlandırmaya yoğun gayret gösterdiklerini söyleyen Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “Tarihi Suriçi Fatih'te 10 binin üzerinde tescilli kültür varlığı yer alıyor. Diğer bir deyişle Fatih ilçesi İstanbul'un sahip olduğu toplam kültürel mirasın üçte birine sahip. Ayrıca İstanbul'un UNESCO Dünya Mirası listesindeki dört tarihi bölge de Fatih sınırları içinde yer alıyor. Fatih Belediyesi olarak bir yandan bu eserlere sahip çıkıyor, birçoğunu restore ederken birçoğunu da yeniden ihya ederek hizmete sunuyoruz. Davutpaşa Medresesi de sadece Fatih'in değil İstanbul'un önemli eserlerinden biri. Yoğun çalışmalarımızla tekrar ayağa kaldırdık ve şimdi başta yüksek lisans, doktora öğrencilerimizin ferah bir ortamda çalışmaları için hizmetine sunduk. Ayrıca yıl içerisinde farklı kültürel toplantılara programlara ev sahipliği yapıyor. Böyle önemli bir eser hakkında kıymetli bir eser hazırlayarak kültür hayatına kazandırdık. Ecdat yadigarı mekanlarımız hakkında kalıcı eserler bırakmak istedik. Bu vesileyle kitabı yayına hazırlayan İbrahim Akkurt ve emeği geçenlere teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“Çalışmamızda ilginç belgelere ulaştık”

Osmanlı döneminin en önemli simalarından Ebusuud Efendi ile ilgili yeni belgelerle karşılaştıklarını söyleyen Öğretim Görevlisi İbrahim Akkurt, “Osmanlı Arşivi'nde yer alan ve ilk kez bu çalışmada yer verme şansı bulduğumuz, Ebussuud Efendi'nin manevi bir işaretle rüyasında Şeyhülislamlık makamının kendisine verilmesinin anlatıldığı arşiv belgesi ve Davud Paşa'nın 15 yıl süren Vezir-i azamlık görevinin sona ermesi azil ile mi yoksa emekliye ayrılmasıyla mı sorusunun cevabı olan Davud Paşa'nın mektubunun olduğu belge, çalışmamızın diğer orijinal çıktıları oldu. Ayrıca hazirede gerçekleştirdiğimiz 460 mezar taşının fotoğraflanması, numaralandırılması ve her birine karekod verilerek dijital ortama aktarılmasının sağlanması çalışmamızın en heyecan verici ve orijinal bölümlerinden oldu” dedi.