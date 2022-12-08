Vezneciler kedisine köpek saldırtarak öldürdüğü iddia edilen şahıs hakkında suç duyurusu

İstanbul'da Vezneciler Metro Durağı'nın sembolü haline gelen “Patates” isimli kediye pitbull cinsi köpek saldırtarak ölmesine neden olan şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunda; şahsın köpeğe, metro istasyonu içinde bulunan kediyi işaret ederek komut verdiği ve üstüne saldırttığı aktarıldı. Öte yandan tespit edilen köpek sahibinin yaşının 18'den küçük olduğu ve emniyet ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

İstanbul'daki Vezneciler Metro İstasyonu'nun sembolü haline gelen “Patates” isimli kediye 19 Kasım'da pitbull cinsi köpek saldırmıştı. Saldırının ardından tedavi altına alınan kedi telef olmuştu. Olaya ilişkin avukat Enise Nur Bozatlı tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusu dilekçesinde şüphelinin kimliğinin savcılık tarafından tespit edilmesi talep edilirken, 19 Kasım günü yaşanan olay anlatıldı. Dilekçede, Fatih ilçesine bağlı Vezneciler semtinde bulunan metro istasyonuna şüphelinin pitbull cinsi olduğu tahmin edilen bir köpekle giriş yaptığı aktarıldı. Dilekçenin devamında “Şüpheli köpeğe metro istasyonu içinde bulunan kediyi işaret etmiş, komut vermiş ve üstüne saldırtmak suretiyle kedinin ağır yaralanmasına sebep olmuştur. Ağır yaralı kedi sabah saatlerinde güvenlik görevlileri tarafından bulunmuş ve yine güvenlik görevlilerinin arayıp talep etmesi sonrası Fatih Belediyesi tarafından teslim alınarak Yedikule Hayvan Barınağı'nda tedavi altına alınmıştır” ifadeleri kullanıldı. Dilekçede güvenlik görevlilerinin kamera kayıtlarını incelediği de açıklanarak şüphelinin yüzünün açık bir şekilde kameraya yansıdığı aktarıldı.

Kediye İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hayvan Hakları Kulübü tarafından sahip çıkıldığı ve kedinin özel bir klinikte tedavi gördüğü kaydedildi. Öte yandan metro durağının simgesi haline gelen “Patates” tedavisi devam ederken, solunum apnesi sonucu telef oldu.

Dilekçede zanlının canavarca hisle hareket ederek kediye zarar verme kastının olduğu açıklandı. Bu gibi canavarca hislere sahip olan insanın toplum için tehlike arz ettiği de dilekçede belirtildi. Suç duyurusunda şüphelinin tespit edilip “Hayvanları Koruma Kanunu” gereği cezalandırılması talep edildi.

Öte yandan şikayetin ardından tespit edilen 18 yaşından küçük suça sürüklenen çocuğun (SSÇ) emniyette verdiği ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.