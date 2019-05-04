Vicdansızlar yaşlı adamı akülü sandalye vaadiyle dolandırdı

Vicdansız dolandırıcılar 68 yaşındaki Abdullah Çetinkaya'yı akülü sandalye verecekleri yalanıyla kandırdılar. Engelli adam akülü sandalyeye sahip olma umuduyla dolandırıcılara bir aylık kirasını verdi. Dolandırıcılar, yaşlı adamın hem bin lirasını hem de umutlarını çaldılar. Dolandırılan yaşlı adamın yardımına ise Ataşehir Belediyesi koştu. 68 yaşındaki Çetinkaya'ya Ataşehir Belediyesi tarafından akülü sandalye hediye edildi.

Ataşehir Mevlana Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Çetinkaya kendisine akülü sandalye vereceklerini söyleyen dolandırıcıların kurbanı oldu. Yaşlı adam sokakta yürüdüğü sırada karşılaştığı şahıslar, kendisine akülü sandalye vereceklerini söyledi. Daha önce de bir başkasının kendisine akülü sandalye vereceğini söylediğini fakat uzun süredir vermediğini belirten Çetinkaya, bu şahısları da konuştuğu kişiyle bağlantılı zannederek onlara inandı. Dolandırıcı şahıslar, yaşlı adamın akülü sandalye için vergi ücreti ödemesi gerektiğini söyledi. Ayrıca dolandırıcı şahıs, yaşlı adamı kendisine inandırmak için bir poşet dolusu parayı adama vererek, bir arkadaşının bu paraları kendisinden alıp akülü sandalyesini getireceğini belirtti. 10 yaşında geçirdiği hastalık sonucu sağ bacağını kaybeden Çetinkaya, akülü sandalyeye kavuşmanın hayaliyle dolandırıcılara parayı vermeyi kabul etti. Bunun üzerine yaşlı adam kira parasını dolandırıcı şahsa verdi. Olaydan bir sure sonra kendisine verilen, içerisinde dolarların olduğu poşeti inceleyen yaşlı adam paraların sahte olduğunu fark etti. Dolandırıldığını anlayan yaşlı adam karakola gidip şikayetçi olsa da dolandırıcılar bulunamadı. 68 yaşındaki Abdullah Çetinkaya, hem parasından hem de akülü sandalyeye kavuşma hayalinden oldu.

Olaydan haberdar olan Ataşehir Belediyesi, mağdur adama yardım etmek için devreye girdi. Abdullah Çetinkaya, Ataşehir Belediyesi'nin kendisine akülü sandalye hediye etmesiyle hayaline kavuşmuş oldu.

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez, “Abdullah amcanın sesini duyduk sizler aracılığıyla. Bizler de elimizde olan sandalyeyi kendilerine getirdik. İnşallah bundan sonra rahat eder huzur içerisinde yaşar. Kendisine sağlıklı bir yaşam diliyorum. Tabii ki bu ülkede art niyetli insanlar vardır, iyi insanlar da vardır. Bundan sonra Abdullah amcaya ders olmuştur. Engelli dernekleri var onlarla iletişime gireceksin onlara anlatacaksın durumu” şeklinde konuştu.

Abdullah Çetinkaya ise, “Daha önceden bana birisi araba alacağını söyledi. Ben de tabii razı olmadım çalarlar, koyacak doğru dürüst yerim yok desem de üzerinde durdular. Onlar iyi kalpliydi, üç kağıtçı değillerdi. Ben de artık onların ricasına dayanamadım tamam dedim. Ben ekmek almaya gittiğimde önüme çıktı adam. ‘Abdullah amca sana araba aldık, seni bekliyor araba' dedi. Ben de onlardan sandım tabi haliyle. Sandalyeyi getirdik depoda, onu sana verelim dedi. Ben de şimdi işim var dedim, ‘olur mu babam kızar sandalyeyi bir an evvel verelim sana' dedi. Ama bir vergisi var, devlete vergi vereceksin dedi. Bizde derler ya kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez, onu da verelim artık dedim içimden. Adam bak bende para yok değil dedi. Elinde poşet vardı, dolarlar vardı. ‘Benim değil ama' dedi. Telefon etti, ‘Abdullah amcayı yakaladım, arabayı telsim edelim, sen Abdullah amcanın evini biliyorsun, arabayı al, Abdullah amcaya ben şu kadar para veriyorum onları al, Abdullah amca bana vergi parasını verecek onu bankaya yatırayım, sen arabayı getirince parayı alırsın' dedi. Ben de verdim parayı. İçimden bir ses, paraya bak sahte diyor. Paraya bir baktım, üstünde geçmediği yazıyor paraların. Ben de karakola gittim” dedi.

Ataşehir Belediyesi'nin yardımı sayesinde akülü sandalyesine kavuşan Abdullah Çetinkaya, “Ataşehir Belediyesine de çok teşekkür ederim. Alakasına, böyle yardımlarına çok teşekkür ederim, sağ olsun” diye konuştu.