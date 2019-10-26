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Victor Moses 68 gün sonra sahada

Fenerbahçeli futbolcu Victor Moses, yaşadığı sakatlık ardından 68 gün sonra ilk kez Konyaspor maçında sahada yer aldı.


Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep müsabakasının 77. dakikasında sakatlanan Victor Moses, 68 gün sonra Konyaspor maçında sahada oldu. Yaşadığı uyluk yırtığı sakatlığı sonrasında takımdan uzak kalan Nijeryalı futbolcu takımla beraber son haftalarda antrenmana çıkmıştı. Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından Konyaspor maçında ilk 11'de kendine yer bulan 28 yaşındaki futbolcu, böylece formasına kavuşmuş oldu.

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