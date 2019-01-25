İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Victor Moses resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Chelsea’den Victor Moses ile 1,5 yılık kiralık anlaşması sağlandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Chelsea'den Victor Moses ile 1,5 yılık kiralık anlaşması sağlandığını açıkladı.


Sarı-lacivertli kulüp, Chelsea forması giyen Nijeryalı oyuncu Victor Moses'in 1,5 yıllığına kiralandığını resmen duyurdu. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Victor Moses'in 1,5 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için İngiliz ekibi Chelsea ile anlaşmaya vardı. Nijerya milli takım futbolcusu Victor Moses, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapan resmi sözleşmeyi imzaladı. Moses'e çubuklu formamız ile sonsuz başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.


28 yaşındaki Nijeryalı futbolcu forvet, kanat ve sağ bek pozisyonlarında görev yapabiliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.