Victor Moses resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Chelsea'den Victor Moses ile 1,5 yılık kiralık anlaşması sağlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp, Chelsea forması giyen Nijeryalı oyuncu Victor Moses'in 1,5 yıllığına kiralandığını resmen duyurdu. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Victor Moses'in 1,5 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için İngiliz ekibi Chelsea ile anlaşmaya vardı. Nijerya milli takım futbolcusu Victor Moses, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapan resmi sözleşmeyi imzaladı. Moses'e çubuklu formamız ile sonsuz başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

28 yaşındaki Nijeryalı futbolcu forvet, kanat ve sağ bek pozisyonlarında görev yapabiliyor.