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Victor Ruiz, Real Betis'te

Beşiktaş’tan alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini feshedip ayrılan Victor Ruiz, İspanyol ekibi Real Betis’le anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'tan alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini feshedip ayrılan Victor Ruiz, İspanyol ekibi Real Betis'le anlaşmaya vardı. Betis, transferi resmi sitesinden duyurdu.


Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon başında transfer olan ve ligin bitimine 2 maç kala alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshederek ayrılan Victor Ruiz, ülkesinin takımlarından Real Betis'le anlaşmaya vardı. Betis, Victor Ruiz'in transferini resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

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