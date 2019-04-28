Vida atıyor Kartal kazanıyor

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, Ankaragücü maçında takımının 2. golünü kaydederken son 4 maçta 3. kez ağları havalandırmayı başardı. Vida'nın gol attığı maçlarda Beşiktaş puan kaybetmedi.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'la birlikte Domagoj Vida fırtınası esiyor. Siyah-beyazlıların Hırvat savunmacısı, son 4 maçta attığı 3 golle takımını yarışta tutan isimlerden birisi oldu. Beşiktaş, Vida'nın gol attığı maçlarda puan kaybı yaşamadı. 27. haftada oynanan Beşiktaş'ın 7-2 kazandığı Rizespor deplasmanında gol perdesini aralayan Vida, geçtiğimiz hafta da Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında Beşiktaş'ın ilk golünü kaydeden isim olmuştu. Ankaragücü karşılaşmasında özellikle ilk yarıda savunmada yaptığı kritik müdahalelerle öne çıkan başarılı oyuncu, 54. dakikada ise kendi kaptığı topu ağlara göndererek galibiyette pay sahibi oldu. Orta sahada kaptığı topla rakip yarı alana geçen ve topu Burak Yılmaz'a kazandıran Vida, Burak'ın yaptığı ortada kaleci Altay'dan dönen topu tamamlayarak farkı 2'ye çıkaran isim olmuştu. Vida; Rizespor, Demir Grup Sİvasspor ve Ankaragücü maçlarında takımı adına skor üretirken, Beşiktaş bu maçlarda puan kaybı yaşamadı.