Vida, Gençlerbirliği karşısında cezalı

Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida, Konyaspor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Vida, önümüzdeki hafta Gençlerbirliği deplasmanında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ın Konyaspor'u konuk ettiği mücadelenin son dakikalarında rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gören Domagoj Vida cezalı duruma düştü. Hırvat futbolcu, önümüzdeki hafta Gençlerbirliği deplasmanında forma giyemeyecek. Bu sezon ligin 3. haftasında oynanan Konyaspor, 6. haftadaki Denizlispor ve 13. haftadaki BB Erzurumspor karşılaşmalarında sarı kart gören yıldız stoper, bu maçta gördüğü sarı kartla ligde oynanacak olan Gençlerbirliği karşılaşmasında cezalı duruma düştü. Konyaspor karşısında kırmızı kart gören N'Sakala ise cezasını hafta içinde Konya'da oynanacak olan Türkiye Kupası mücadelesinde çekecek.