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Viktoria Zeynep Güneş'ten tarihi başarı

Rusya’nın Kazan şehrinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda milli sporcu Viktoria Zeynep Güneş, 200 metre bireyselde Avrupa üçüncüsü oldu.

Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Viktoria Zeynep Güneş, 200 metre bireyselde Avrupa üçüncüsü oldu. Daha önce de 400 metre bireysel karışıkta altın madalya kazanan Güneş, büyüklerde Avrupa Şampiyonası'nda iki madalya kazanan ilk yüzücü oldu.


Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Viktoria Zeynep Güneş, tarihi bir başarıya imza attı. Güneş, kadınlar 200 metre bireysel karışık finalinde 2:07.67'lik derecesiyle bronz madalya kazandı. Kadınlar 400 metre bireysel karışık finalinde altın madalya elde eden milli sporcu, böylelikle büyüklerde bir Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 2 madalya kazanan ilk yüzücü oldu.

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