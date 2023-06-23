İhlas Haber Ajansı

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Villarreal, 40 yaşındaki kaleci Reina'nın sözleşmesini uzattı

İspanyol ekibi Villarreal, 40 yaşındaki kaleci Pepe Reina’nın sözleşmesini 1 yıl uzattığını açıkladı.

İspanyol ekibi Villarreal, 40 yaşındaki kaleci Pepe Reina'nın sözleşmesini 1 yıl uzattığını açıkladı.


Villarreal, İspanyol kaleci Pepe Reina ile yeni sözleşme imzaladı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Reina'nın sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi.


40 yaşındaki kaleci, Villarreal ile geçen sezon 32 resmi müsabakaya çıktı.


Reina kariyerinde Barcelona, Liverpool, Napoli, Bayern Münih, Milan, Aston Villa ve Lazio'da oynadı.

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