İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vincent Aboubakar yeniden Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Vincent Aboubakar’ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.


Siyah-beyazlıların resmi sitesinden Aboubakar'ın transferine ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, 2016-17 sezonunda da formamızı giymiş, Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile sözleşme imzalamıştır.


2016-17 sezonunda kazandığımız Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Vincent Aboubakar'a yeniden hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.