“Vıncent Van Gogh İle Birlikte Zeytin Ağaçları Gölgesinde” AKSM'de

Uluslararası Masal Festivali çerçevesinde “Vincent Van Gogh ile Birlikte Zeytin Ağaçları Gölgesinde” belgesel anlatımlı resim sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Modern sanatın en ünlü temsilcilerinden Vincent Van Gogh'un intihar etmeden çok kısa bir süre önce yaptığı 15 adet ‘Zeytin Ağacı' eserini gümünüz çağdaş sanatçıları yeniden resmetti. Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergilenen eserlere sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Küçükçekmece'nin hikâyesiyle genel hikâyeyi birleştirmek istedik

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, "Bu yıl Masal Festivali'nin üçüncüsünü yapıyoruz ve temamız Ağaç Gölgesinde Masallar. İlçemizde sadece konser, tiyatro yapalım istemedik. Amacımız ilçenin hikâyesiyle genel hikâyeyi birleştirmek. Ayrıca Küçükçekmece'yi envanterlemek istedik ve bu doğrultuda ilçemizle ilgili 6 envanter planı, 20'ye yakın ise basılı eserimiz oluşturduk. Masal Festivali'nin açılışını bu sergi ile müjdeliyoruz. Sergide emeği geçen 17 sanatçımıza tek tek teşekkür ediyorum, çok güzel bir sergi oldu'' dedi.

Çalışmamda sanatçı ile bağ kurmaya çalıştım

Sergide ilk kez bir eserini sanatseverlerin beğenisine sunan Hasan Hüseyin Nas, ‘'Van Gogh'un yaşamının son dönemini geçirdiği Saint-Rémy'de gördüğü tedavi sırasında resmettiği zeytin ağaçları yalnızca bir ağaçtan ibaret değil, içerisinde kişisel hikâyesini de barındırıyor. Bu sebeple sıra dışı ve ilham verici. Çalışmamda zeytin ağaçlarının gövdelerine sadık kalarak sanatçı ile bağ kurmaya çalıştım ve kendi bakış açımla resmettim'' dedi.

Günümüz Çağdaş Sanatçıları Zeytin Ağaçları'nı yeniden yorumladı

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Masal Festivali'nin bu yılki teması ağaç olarak belirlendi. Bu sebeple bir araya gelen 15 ressam, dünyaca ünlü ressam Van Gogh'un en bilinen eserlerinden biri olan Zeytin Ağaçları tablosunu yeniden yorumladı. Sanatçılardan Orhan Alkaya, Seren Ceren Asyalı, Elif Aydemir, Nazan Azeri, Fırat Bingöl, Pınar Bora, Burçin Erdi, Serhat Gökçaylar, Deniz Gökduman, Devabil Kara, Serdal Kesgin, Gülen Kesova, Hasan Hüseyin Nas, Tülin Onat, Deniz Pireci, Şevket Sönmez ve Melihat Tüzün'ün resimleri adeta zeytin ağaçlarının yağmalanmasına tepki niteliğindeydi. Ayrıca ressamlar eserlerinde zeytin ağacının bolluğun, adaletin, sağlığın, refahın ve barışın sembolü olduğuna değinerek zeytinin insanlık için önemini kendilerine özgü anlatım dili ve tekniğiyle sundu.

“Vincent Van Gogh ile Zeytin Ağaçları Gölgesinde” resim sergisi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde 15 Haziran'a kadar ziyaret edilebilir.