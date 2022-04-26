İhlas Haber Ajansı

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Virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi, bir kişi yaralandı

Büyükçekmece’de virajı alamayan kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Büyükçekmece'de virajı alamayan kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Olay yeri havadan görüntülendi.


Kaza, saat 11.00 sıralarında Çatalca Gişeleri Ahmediye mevkii Çatalca istikametinde meydana geldi. M.E.K hakimiyetindeki 34 KS 2479 plakalı hafriyat yüklü kamyon, virajı alamayarak devrildi. Devrilen kamyonda sıkışan yaralı sürücü, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazadan dolayı Çatalca gişeleri, çatalca istikametinde yol trafiğe kapatılırken, olay yeri drone ile görüntülendi.

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