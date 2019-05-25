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Virajı alamayan kamyon devrildi: 2 yaralı

Şile yolunda üzerinde, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda seyir halinde olan kamyon virajı alamayarak devrildi.

İtfaiye ekipleri kamyonun ön camını sökerek yaralı sürücüyü dışarı çıkardı. İki kişinin yaralandığı kazada yaralılardan biri ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


Şile yolu Kurnaköy mevkisi Pendik istikametinde ilerleyen bir kamyon, yağmurdan dolayı kayganlaşan zeminde virajı döndüğü sırada kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen kamyonda sürücü Kadir Gül ile yanında bulunan Tufan Tetik yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyonun ön camını sökerek içerideki yaralı sürücüyü dışarı çıkardı. Yaralanan sürücü ambulans ile hastaneye götürülürken, Tufan Tetik ise hafif yaralandığı gerekçesiyle hastaneye gitmek istemedi.

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