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Virajı alamayan tır bisikletlinin üzerine devrildi: 1ölü

İSTANBUL (İHA) – Arnavutköy’de yolda bisikletle ilerleyen bir kişi, virajı alamayan tırın kontrolden çıkarak üzerine devrilmesi sonucu feci şekilde can verdi.

İSTANBUL (İHA) – Arnavutköy'de yolda bisikletle ilerleyen bir kişi, virajı alamayan tırın kontrolden çıkarak üzerine devrilmesi sonucu feci şekilde can verdi.


Kaza, saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, virajı alamayan tır, sürücünün kontrolünden çıkarak, yolda ilerleyen kimliği öğrenilemeyen bir bisikletlinin üzerine devrildi. Bisikletli şahıs olay yerinde feci şekilde can verirken, tır sürücüsü ise hafif yaralandı. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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