Virüsleri boğazda durdurun

Virüsün bulaşmasını önlemek için alınacak tedbirler konuşulurken, enfekte bireylerin bu süreci nasıl yürüteceği ise önemli bir soru işareti bırakıyor. Enfekte olan bireylerin de almaları gereken tedbirler olduğunu belirten Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Turgut, virüslerin vücuda giriş yeri olan boğazda durdurulması için tavsiyelerde bulundu.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsten korunmak için virüslere karşı uygulanan genel kuralların geçerli olduğunu ifade eden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği Şefi Prof. Dr. Suat Turgut, hastalığın ilk 3-4 gün boğaz ağrısı yaptığını ve bu dönemde virüslerin boğaza yerleşmemesi için boğazın temiz tutulması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Suat Turgut, alınması gereken önlemleri ise şöyle sıraladı: “Genel hijyen kurallara uymak, ellerimizi yıkadığımız gibi ağzımızı ve burnumuzu da yıkamak önemlidir. Ellerimizi sabunla yıkamak, sabun yoksa antiseptikler ya da alkol kullanmak, boğazımızı temizlerken de içeriğinde propolis, ekinezya ve kekik olan spreyler kullanmak uygun olacaktır.”

“İlk üç gün önemli”

Koronavirüs için ilk belirtinin boğaz ağrısı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Suat Turgut, virüslerin boğaza yerleştikten sonra ilk üç-dört gün ağrı yaptığını, bu dönemde tedbir alınmasının önemli olduğunu belirterek, “Virüsler burundan ve ağızdan giriyor. Bu bölgedeki lenf dokularına yapışarak oralarda çoğalmaya başlıyor. İlk belirtileri genizde ve boğazda yanma ve ağrı şeklindedir. Çoğalma belli bir limite gelince (10-14 gün) genel hastalık belirtileri çıkar. Alt solunum yoluna intikal ederek pnomoni - zatüre belirtileri verebilir. Bu arada tabloya yüksek ateş, kas ağrısı ve solunum güçlüğü de eşlik eder. Hasta boğuluyormuş hissine kapılır. Hasta kişinin acil olarak hastaneye başvurması, 112 acil servisi araması ve maske takması önemlidir” dedi.

“Propolis doğal antiseptik”

Doğal antibiyotik olarak tanımlanan propolisin tedavi amaçlı kullanılabileceğini belirten Prof. Dr. Suat Turgut, “Propolis arıların kovanlarını korumak, dışarıdaki virüs, bakteri ve böceklerin girmesini engellemek için kullanır. İçinde 180 farklı bileşik tanımlanmıştır. Çok sayıda virüs üzerinde inhibitör etkisi vardır. Kekik virüslerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olduğu gibi toksin atımını da destekler. Ekinezyanın, güçlü antiviral etkilerini ortaya koyan pek çok araştırma vardır” diye konuştu.

"Boğazınızı temiz tutun”

Prof. Dr. Suat Turgut Boğazı temiz tutmak için yapılabilecekleri şöyle sıraladı:

“Ellerinizi sık sık yıkayın. Ellerinizi ağzınıza ve burnunuza götürmeyin. Ellerinizi yıkadığınız gibi burun, boğaz, dil ve dişlerinizi de gün içinde birkaç kez yıkayabilirsiniz. Sirkeli su ile gargara yapabilirsiniz. Boğaz spreyleri kullanabilirsiniz.”