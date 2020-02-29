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Visca, Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusuna aday

Başakşehir’in tecrübeli futbolcusu Edin Visca, UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın oyuncusu olmaya aday gösterildi.

Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Edin Visca, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu olmaya aday gösterildi.


UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Medipol Başakşehir'in Sporting Lizbon'u 4-1 yenerek adını son 16'ya yazdırdığı karşılaşmada iki gol atarak yıldızlaşan Boşnak futbolcu Visca, Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülüne aday olan futbolcular arasında yer aldı.


30 yaşındaki oyuncu, bu alanda Manchester United'dan Fred, Bayer Leverkusen'in genç futbolcusu Kai Havertz ve Espanyol'un golcüsü Jonathan Calleri ile yarışıyor.

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