Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Edin Visca, gollerine devam ediyor. Boşnak futbolcu, Sivasspor mücadelesinde attığı golle takımına 1 puanı kazandıran isim oldu.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında DG Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta 90. dakikada turuncu-lacivertlilere Gençlerbirliği deplasmanında galibiyeti getiren golü atan Visca, Sivasspor mücadelesinde de 1 puanı kurtaran isim oldu. Müsabakanın 55. dakikasında rakip ağları sarsan Visca, bu sezonki ikinci golünü de kaydetmiş oldu.

29 yaşındaki oyuncu, Başakşehir forması altında toplamda da 83 gole ulaştı.