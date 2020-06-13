İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Visca gollerine devam ediyor

Medipol Başakşehir’in yıldız futbolcusu Edin Visca, Alanyaspor’a karşı penaltıdan attığı gole bu sezon ligdeki 9, toplamda da 15.

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca, Alanyaspor'a karşı penaltıdan attığı gole bu sezon ligdeki 9, toplamda da 15. golüne ulaşmış oldu.


Süper Lig'in 27. haftasında evinde Alanyaspor ile karşılaşan Başakşehir'de ikinci golü yıldız futbolcusu Edin Visca kaydetti. Maçın 80. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Visca, kaleci Marafona'nın ters tarafından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.


30 yaşındaki futbolcu böylece ligde 9., toplamda da 15. golünü kaydetmiş oldu. Visca'nın bu sezon 12 de asisti bulunuyor.


Karşılaşmaya 11'de başlayan başarılı futbolcu, son dakikalarda yerini Robinho'ya bıraktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.