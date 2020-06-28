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Visca kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü

Medipol Başakşehir’in sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldığı maçın 85.

Medipol Başakşehir'in sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldığı maçın 85. dakikasında çift sarı karttan kırmızı görerek oyundan atılan Edin Visca, kariyerinde ilk defa kırmızı kart ile cezalandırılmış oldu.


Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir, evinde Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertliler, şampiyonluk yolunda önemli bir 2 puanın yanında bu sezon gösterdiği performansla takımını sırtlayan isimlerin başında gelen Visca'yı da kaybetti. Boşnak oyuncu, 74. dakikada hakem Ali Palabıyık'a yaptığı itirazlar sonucu sarı kart görmüştü. 30 yaşındaki oyuncu, karşılaşmanın 85. dakikasında da faul neticesinde ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyundan atıldı.


Bu kırmızı kart, Edin Visca'nın profesyonel futbolculuk kariyerindeki ilk kırmızı kart olarak kayıtlara geçti.

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