Visca, Trabzonspor'a yakın

Trabzonspor, Edin Visca transferinde sona yaklaştı.
Bordo-mavililer, Başakşehir ile son detayları görüşüyor.
Devre arası transfer döneminin gözde isimlerinden Medipol Başakşehirli futbolcu Visca'nın yeni adresi belli oluyor. Trabzonspor, 31 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmaya yakın. Bordo-mavililer ile turuncu-lacivertliler arasında son detaylar görüşülüyor. İki kulüp arasında görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenilirken, ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor.