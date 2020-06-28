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Visca'dan hakem Palabıyık'a: "Hocam bak!"

Başakşehirli futbolcu Edin Visca, aldığı darbe sonrası pozisyona yakın olan hakem Ali Palabıyık’a "Hocam bak!" diyerek tepki gösterdi.

Başakşehirli futbolcu Edin Visca, aldığı darbe sonrası pozisyona yakın olan hakem Ali Palabıyık'a "Hocam bak!" diyerek tepki gösterdi.


Süper Lig'de oynanan Medipol Başakşehir - Galatasaray mücadelesinin 27. dakikasında Başakşehirli futbolcu Edin Visca, aldığı darbe sonrasında yerde kalırken pozisyona yakın olan hakem Ali Palabıyık'a tepki gösterdi. Palabıyık'a "Hocam bak" diye bağırarak ayağını gösterdi. Visca'yı verdiği tepkiden dolayı hakem Ali Palabıyık uyardı.

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